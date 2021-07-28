Дві держшахти можуть найближчим часом зупинити роботу

Дві шахти держпідприємства "Добропіллявугілля-видобуток" опинилися на межі зупинки через кризу на енергоринку.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Наразі виникла реальна загроза зупинки копалень «Алмазна» та «Добропільська». Вугілля не відвантажене – гроші не отримані. За який кошт розраховуватимуться з майже 5000-м колективом ДП «Добропіллявугілля – видобуток»?" - написав нардеп.

Він наголосив, що поки енергоблоки ТЕС і ТЕЦ відключені від енергосистеми через дефіцит вугілля і газу, критична кількість вугілля накопичилась на складах шахт ДП "Добропіллявугілля – видобуток".