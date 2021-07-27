У Зеленського назвали причину звільнення Хомчака
Президент Володимир Зеленський змінив головнокомандувача Збройних Сил України для налагодження якісної взаємодії структур сфери оборони і безпеки, "яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України", повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.
"Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками… Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", — підкреслив президент.
Глава держави очікує, що на всіх рівнях в ЗСУ, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не допускати помилок і дозволить підвищити ефективність захисту України.
"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", — зазначив Зеленський.