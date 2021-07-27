У Києві підтверджено перший випадок смерті від COVID-штаму "Дельта"

В Олександрівській лікарні Києва помер чоловік, у якого був підтверджений штам коронавірусу "Дельта", який є найбільш небезпечною і заразною мутацією COVID-19, повідомляє Деловая столица.

Про це заявила директор лікарні Людмила Антоненко в ефірі телеканалу "Київ".

Небезпечний штам COVID-19 "Дельта" підтвердили лабораторно. За словами медиків, хвороба протікає більш агресивно і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці в звʼязку з проведенням хресної ходи, адже було дуже багато віруючих, в тому числі, з Росії.