Леся Нікітюк продемонструвала ефектний образ у білому костюмі

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала варіант нового літнього образу. Вона похизувалася розкішною стрункою фігурою в білому костюмі, який підкреслив усі принади її тіла, повідомляє 24 Канал.

Леся Нікітюк є однією з тих знаменитостей, які активно диктують тренди українським модницям. Дівчина часто показує свій look of the day і надихає прихильниць на нові аутфіти.

Літній образ Лесі Нікітюк

На нових знімках, які Леся поширила у своєму блозі, вона позує в красивому костюмі білого кольору. Вбрання складалося з вкороченої широкої кофти, під якою був чорний бюстгальтер, і широких штанів на гумці.

Коротке біляве волосся красуня вклала рівно й одягнула на голову стильну кепку. Нікітюк обожнює підкреслювати природну красу легким макіяжем і на цих світлинах зробила саме так. Серед аксесуарів її літній аутфіт довершили трендові сонцезахисні окуляри та намисто.

Леся Нікітюк у білому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк