Зеленський анонсував аудит децентралізації

В Україні необхідно провести аудит децентралізації після завершення другого етапу реформи. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна 30, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні реформа місцевого самоврядування - одна з найуспішніших реформ, яка продовжує реалізовуватися в Україні. Водночас вона й одна з найтриваліших", - зазначив глава держави.

Але, за словами Зеленського, в процесі децентралізації виявилися не тільки успіхи, але й недоліки, які спочатку були непомітні.

"На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно провести детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки і прорахунки", - підкреслив президент.

Він зазначив, що робота над цим триває в рамках Конгресу місцевих і регіональних влад, який поступово стає аналітичним інструментом для допомоги в процесі децентралізації, майданчиком для дискусій з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади.