Як приготувати курячий шашлик у духовці
Якщо у вас не має можливості вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлик, або погода за вікном чи тне сезон – вихід є! Ми підготували для вас чудові рецепти приготування курячого шашлику в духовці. Повірте, на смак він буде не менш ароматним та соковитим, ніж на мангалі, повідомляє 24 Канал.
Рецепт курячого шашлику на шпажках
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 2 ст. л. йогурту; – 1 ч. л. спецій карі; – сіль на ваш смак; – шпажки дерев'яні.
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
- Випікайте курячий шашлик у духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!
Рецепт курячого шашлику на решітці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 1 ст. л. олії; – 1 ст. л. соєвого соусу; – сіль на ваш смак; – чорний мелений перець на ваш смак; – 1 ст. л. меленої паприки.
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Відправте курятину на шампур.
- Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
- Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!