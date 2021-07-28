Як приготувати курячий шашлик у духовці

Якщо у вас не має можливості вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлик, або погода за вікном чи тне сезон – вихід є! Ми підготували для вас чудові рецепти приготування курячого шашлику в духовці. Повірте, на смак він буде не менш ароматним та соковитим, ніж на мангалі, повідомляє 24 Канал.

Рецепт курячого шашлику на шпажках

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 2 ст. л. йогурту; – 1 ч. л. спецій карі; – сіль на ваш смак; – шпажки дерев'яні.

Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки. У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте. Замаринуйте курятину на 10 хвилин. Розігрійте духовку до 200 градусів. Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко. Випікайте курячий шашлик у духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!

Рецепт курячого шашлику на решітці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 1 ст. л. олії; – 1 ст. л. соєвого соусу; – сіль на ваш смак; – чорний мелений перець на ваш смак; – 1 ст. л. меленої паприки.