Як приготувати курячий шашлик у духовці

Як приготувати курячий шашлик у духовці

Якщо у вас не має можливості вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлик, або погода за вікном чи тне сезон – вихід є! Ми підготували для вас чудові рецепти приготування курячого шашлику в духовці. Повірте, на смак він буде не менш ароматним та соковитим, ніж на мангалі, повідомляє 24 Канал.

Рецепт курячого шашлику на шпажках

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 2 ст. л. йогурту; – 1 ч. л. спецій карі; – сіль на ваш смак; – шпажки дерев'яні.

  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
  6. Випікайте курячий шашлик у духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!

Рецепт курячого шашлику на решітці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти: – 500 г курячого філе; – 1 ст. л. олії; – 1 ст. л. соєвого соусу; – сіль на ваш смак; – чорний мелений перець на ваш смак; – 1 ст. л. меленої паприки.

  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Відправте курятину на шампур.
  6. Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
  7. Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!
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