Україна посилює правила в'їзду: що зміниться
Україна змінює правила перетину кордону, зокрема поверне ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців, які в'їжджають до країни. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 сприятиме контролю і зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення проти COVID-19", - сказав він.
Водночас, за словами міністра, іноземці за відсутності повного курсу вакцинації повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.
"У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України під час перетину кордону буде запропоновано встановити застосунок "Вдома". Ця програма почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативного результату тесту на території Україна. У разі позитивного результату людину відправляють на самоізоляцію або на лікування. За цей час розпочинається епідрозслідування", - пояснив міністр.