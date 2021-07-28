Україна посилює правила в'їзду: що зміниться

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема поверне ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців, які в'їжджають до країни. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 сприятиме контролю і зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення проти COVID-19", - сказав він.

Водночас, за словами міністра, іноземці за відсутності повного курсу вакцинації повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.