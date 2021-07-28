Україна вводить обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з Індії та РФ
Україна змінює правила перетину кордону, зокрема, зобов'яже всіх, хто в'їжджає з РФ і Індії, пройти 14-денну самоізоляцію. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Особливому контролю підлягатимуть невакцинованих іноземці та українці, які прибули з РФ і Індії. Якщо вони провели останні сім днів в цих країнах - вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її дострокового припинення", - сказав він.
"Новий штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Європі. Великий спалах фіксується в РФ. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через сім днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України. Також завдяки цим змінам ми зможемо проводити якісніші епідрозслідування в разі виявлення носія", - додав міністр.