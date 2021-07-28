Україна вводить обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з Індії та РФ

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема, зобов'яже всіх, хто в'їжджає з РФ і Індії, пройти 14-денну самоізоляцію. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особливому контролю підлягатимуть невакцинованих іноземці та українці, які прибули з РФ і Індії. Якщо вони провели останні сім днів в цих країнах - вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості її дострокового припинення", - сказав він.