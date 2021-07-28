У посилці з Таїланду прикордонники виявили смарагд ціною $10 тисяч

Співробітники прикордонної служби на контрольно-пропускному пункті "Київ" під час перевірки відправлення з Таїланду виявили в пакеті дорогий смарагд, який намагалися видати за біжутерію, повідомляє Страна.ua.

"У пакеті прикордонники і співробітники митниці виявили оброблений камінь зеленого кольору, квадратної форми розміром 1 на 1 см. Він, швидше за все, є смарагдом і коштує понад 10 000 доларів США, хоча в супровідних документах вказано, що камінь штучного походження і коштує 22 долара США ", - йдеться в повідомленні.

Коштовність була вилучена для проведення геммологической експертизи. В даний момент митники складають протокол про порушення митних правил.