Заступника голови Харківської облради відпустили під заставу

Заступник глави Харківської обласної ради Андрій Малиш, якого затримали 22 липня за підозрою у вимаганні хабаря, вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО) після внесення 4,7 млн ​​гривень застави, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це поінформували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Внесли заставу" , - повідомили у відомстві.

У САП додали, що Малиш вийшов з СІЗО в середу. Застава був внесений в цей же день.

За рішенням Вищого антикорупційного суду, Малишу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 20 вересня з правом внесення застави.