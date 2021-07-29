Заступника голови Харківської облради відпустили під заставу
Заступник глави Харківської обласної ради Андрій Малиш, якого затримали 22 липня за підозрою у вимаганні хабаря, вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО) після внесення 4,7 млн гривень застави, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це поінформували в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
"Внесли заставу", - повідомили у відомстві.
У САП додали, що Малиш вийшов з СІЗО в середу. Застава був внесений в цей же день.
За рішенням Вищого антикорупційного суду, Малишу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 20 вересня з правом внесення застави.