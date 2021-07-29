У Литві протестуючих проти розміщення табору мігрантів розігнали силою

У Литві жителі, обурені рішенням влади розмістити в країні мігрантів з арабських країн, вишикувалися живим ланцюгом на знак протесту.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За даними ЗМІ, поліція розігнала протест.

Відзначимо, що на полігоні Руднинкай планують звести табір для біженців, які прибувають з Білорусі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що поліції довелося використовувати силу і сльозогінний газ для того, щоб розігнати людей і розблокувати рух.