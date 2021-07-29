Названо знаки Зодіаку, яких дуже складно любити

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких дуже складно любити, повідомляє УНІАН.

Діва﻿

Діви звикли все аналізувати. Все, що стосується особистих відносин, то потенційному партнеру вони одразу навішують різні кліше. Тому найчастіше вони до останнього тримають людину на відстані. Але якщо вам все-таки вдасться завоювати їхню довіру, то можете сміливо називати себе супергероєм, бо це під силу далеко не всім.

Скорпіон﻿

Ці люди люблять тримати все під контролем. Також вони ще ті домінанти, які часом грають на почуттях інших заради своїх утіх. Цікавий і той факт, що Скорпіони досить допитливі, тому часто влаштовують своїм потенційним партнерам жорсткий допит. З мінусів - це агресія, яка може переростати в серйозні наслідки. Особливо, якщо цей знак Зодіаку запідозрить свого партнера в зраді.

Стрілець﻿

Відносини без зобов'язань, курортний роман, секс на одну ніч - це все про Стрільця. Звичайно, вони зроблять усе, щоб вас зачарувати. Але їх запал швидко охолоне і вам потім може бути боляче. Вони постійно шукають нові пригоди, кидають життю виклики, люблять емоційні гойдалки. А тепер подумайте: воно вам треба?