Цивільний шлюб: чи має співмешканець право на спадщину

Цивільний шлюб - доволі поширений вид відносин між чоловіком і жінкою, який офіційно не зареєстрований в органі ДРАЦС, повідомляє ЮрЛига.

Чи виникають у такому шлюбі цивільні права та обов'язки, наприклад - право на спадщину одного зі співмешканців у разі смерті іншого? Детальніше про це роз'яснюють фахівці Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Цивільним кодексом передбачено два види переходу прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб: за заповітом або за законом (ст. 1217 ЦКУ).

Спадкування за заповітом. Якщо був складений заповіт спадкодавцем, який добровільно залишає після своєї смерті майно цивільній дружині чи цивільному чоловіку (як повністю, так і в частці), то спадкоємець отримає те майно, яке заповідач вказав у заповіті.

Коли немає складеного заповіту або його визнано недійсним, то спадкування відбудеться за законом.

Цивільним кодексом визначено чотири черги спадкування за законом:

• До першої черги на прийняття спадщини відносяться: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

• До другої черги відносяться: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

• До третьої черги відносяться: рідні дядько та тітка спадкодавця.

• До четвертої черги відносяться: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини.

Тобто цивільний чоловік чи цивільна дружина належать до четвертої черги спадкування за законом, та лише за умови, що вони разом проживали однією сім'єю не менше п'яти років.

Якщо неможливо підтвердити відповідними документами постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, у зв'язку з чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.