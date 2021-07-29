Отруєння дітей у готелі під Одесою: розслідування встановило низку порушень
Держпродспоживслужба заявила, що розслідування масового отруєння дітей в одному з готелів Одеської області встановило низку порушень, повідомляє Новое время.
У службі заявили про такі порушення:
- відсутні документи, які підтверджують безпечність та якість продовольчої сировини та харчових продуктів;
- не дотримуються гігієнічні вимоги до технологічних процесів виготовлення страв, а саме: не дотримуються вимоги до зберігання харчових продуктів (не дотримується товарне сусідство при зберіганні продуктів у холодильному обладнанні, відсутні стікери з зазначенням дати виготовлення напівфабрикатів), не проводиться обробка яєць;
- відсутнє маркування кухонного та розробного реманенту;
- не дотримується санітарний режим (санітарний стан приміщень незадовільний, відсутні дезінфекційні засоби);
- не створені умови для відокремленого зберігання особистого та санітарного одягу;
- не створено умов для дотримання особистої гігієни персоналом: у санвузлі для персоналу відсутні антисептик для рук, одноразові рушники, рідке мило тощо.
У хворих дітей попередньо діагностували гострий гастроентероколіт.
27 липтня стало відомо, що в Одеській області дев’ять дітей отруїлися в одному з готелів, їх госпіталізували.
За попередніми даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з Києва в складі групи кількістю 90 дітей, вони харчувалися в ресторані готелю Bugaz Sea View.