Отруєння дітей у готелі під Одесою: розслідування встановило низку порушень

Держпродспоживслужба заявила, що розслідування масового отруєння дітей в одному з готелів Одеської області встановило низку порушень, повідомляє Новое время.

У службі заявили про такі порушення:

відсутні документи, які підтверджують безпечність та якість продовольчої сировини та харчових продуктів;

не дотримуються гігієнічні вимоги до технологічних процесів виготовлення страв, а саме: не дотримуються вимоги до зберігання харчових продуктів (не дотримується товарне сусідство при зберіганні продуктів у холодильному обладнанні, відсутні стікери з зазначенням дати виготовлення напівфабрикатів), не проводиться обробка яєць;

відсутнє маркування кухонного та розробного реманенту;

не дотримується санітарний режим (санітарний стан приміщень незадовільний, відсутні дезінфекційні засоби);

не створені умови для відокремленого зберігання особистого та санітарного одягу;

не створено умов для дотримання особистої гігієни персоналом: у санвузлі для персоналу відсутні антисептик для рук, одноразові рушники, рідке мило тощо.

У хворих дітей попередньо діагностували гострий гастроентероколіт.

27 липтня стало відомо, що в Одеській області дев’ять дітей отруїлися в одному з готелів, їх госпіталізували.

За попередніми даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з Києва в складі групи кількістю 90 дітей, вони харчувалися в ресторані готелю Bugaz Sea View.