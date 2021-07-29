У Карпатах в туристів потрапила блискавка, є постраждалі
У четвер, 29 липня, в районі гори Кругла Боржавського хребта (Закарпатської обл.) у трьох туристів потрапила блискавка, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні, 29 липня, о 13:00 в ГСЧС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, в яких влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми чоловік рухалася по маршруту в районі гора Кругла Боржавськогохребта", - йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Уточнюється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.
"О 16:16 постраждалі були знайдені. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доставлять їх в смт. Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків. Рятувальні роботи в Карпатах тривають", - підкреслюють в ДСНС.