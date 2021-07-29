У Карпатах в туристів потрапила блискавка, є постраждалі

У четвер, 29 липня, в районі гори Кругла Боржавського хребта (Закарпатської обл.) у трьох туристів потрапила блискавка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 29 липня, о 13:00 в ГСЧС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, в яких влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми чоловік рухалася по маршруту в районі гора Кругла Боржавського хребта", - йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.