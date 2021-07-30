Байден запропонував платити по $100 вакцинованим американцям

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав запровадити грошову винагороду кожній людині яка щепитиметься проти коронавірусу. Міністерство фінансів, зі свого боку, готове надати технічну допомогу іншим штатам, аби реалізувати пропозицію голови країни, повідомляє РБК-Украина.

Як передає CNN, згідно з повідомленням від Міністерства фінансів США, Джо Байден оголосив про виплату 100 доларів кожному американцю, який прийде на щеплення.

На думку голови країни, грошова винагорода буде додатковим стимулом для інших, аби якнайшвидше підняти рівень вакцинування проти коронавірусу на території Америки й захистити суспільство від нових спалахів захворювання.

Мінфін США також обіцяє допомагати штатам протягом усієї роботи, що стосується реалізації пропозиції Джо Байдена.

Автор: Сергій Пишкін