У Кропивницькому почали вакцинувати в автобусах

У Кропивницькому бажаючих почали вакцинувати від COVID-19 в автобусах. У п'ятницю, 30 липня, на щеплення запрошують жителів Завадовки і Савинівки, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що з 9:00 до 12:00 медики чекатимуть охочих вакцинуватися на кінцевій зупинці маршруту №8, а з 12:00 до 15:00 мобільний пункт вакцинації буде працювати на вулиці Котового.

У суботу з 9:00 до 12:00 будуть прищеплювати жителів старої Балашівки, біля магазину Дельта. Паралельно, в той же час пункт вакцинації буде працювати на Кущівці по вулиці Водоп'янова біля 30-ї школи.