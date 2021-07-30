Греція посилить контроль за COVID-заходами

У Греції на популярних курортах поліцейські будуть контролювати дотримання заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, повідомляє Новое время.

Влада вирішила посилити присутність поліції на островах таких як Міконос і Іос, оскільки виникла стурбованість щодо того, що місцеві підприємці не дотримуються заходів безпеки, спрямовані на стримування пандемії.

Тільки на Міконос відправили 186 співробітників правоохоронних органів в порівнянні з 56, розміщеними там в цей час в 2020 році.