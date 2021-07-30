ФРН посилює умови в'їзду для невакцинованих

Федеральний уряд Німеччини запровадить обов'язкове тестування на коронавірус для усіх невакцинованих мандрівників, які в'їжджають з інших країн, повідомляє DW.

Очікується, що уряд ухвалить рішення на засіданні 30 липня, а набуде воно чинності вже з 1 серпня.

Згідно з проєктом рішення, усі подорожні від 12 років повинні будуть мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19. Ці вимоги стосуватимуться не лише іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

При цьому уряд не планує запроваджувати контроль на сухопутних кордонах країни - перевірки носитимуть вибірковий характер. Під час них подорожні повинні будуть надавати відповідні документи.

Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак. Варто зазначити, що ця вимога вже діє упродовж кількох місяців.

Винятки, за даними ЗМІ, зроблять для осіб, які регулярно перетинають кордон дорогою на роботу, а також для транзитних подорожніх.