Міжбанк: кінець місяця не порушив сформований тренд

В останній день місяця котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження.

До 15:00 покупці знизили свій цінник до 26,79 гривень, а продавці були змушені опустити його до 26,82 гривень. Зниження відбулося, незважаючи на втручання Національного банку, який в першій половині торговельної сесії провів інтервенцію на покупку долара, задовольняючи всі заявки на продаж в районі 26,81 гривень. За інформацією порталу «Курс України», регулятор таким чином поповнив свої резерви ще на 20 млн доларів.

Паралельно падали ціни і на готівковому валютному ринку. Вранці курс долара в обмінниках Києва знаходився на рівні 26,92-26,93 гривень, а до обіду долар пропонували вже по 26,90 гривень. Після обідньої перерви з'явилися пропозиції по ціні 26,89 гривень: таким чином, і на готівковому ринку оновили річний мінімум по долару.

Євро на FOREX, продовжуючи розпочате в середу зростання, до обіду піднявся до позначки 1,1907 долара. Вище пробитися не вдалося, і він опустився на 20 пунктів нижче. Готівковий євро під впливом двох різноспрямованих факторів залишився на колишньому рівні: як і вчора, сьогодні його продають по 31,88-31,91 гривень. За словами операторів валютного ринку, попит на євро сьогодні виріс.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 72,88 рублів за долар. У Києві готівковий рубль поки ніяк не відреагував на це: сьогодні його все так же продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів: дешевші пропозиції сьогодні зустрічаються вкрай рідко.