70% громадян Молдови хочуть до Євросоюзу

Понад 70% громадян Молдови підтримують приєднання країни до Європейського союзу, а більш як 40% молдаван виступають за об'єднання з Румунією. Про це свідчать дані дослідження Поствиборний барометр, проведене компанією Date Inteligente, повідомляє Кореспондент.

Згідно з представленими в п'ятницю результатами опитування, 71,6% респондентів підтримує приєднання Молдови до Євросоюзу, 37,5% - за приєднання республіки до Євразійського союзу. При цьому приєднання Молдови до НАТО підтримує 27,7%. Питання ставилися окремо по кожному варіанту.

Також, 41,2% виступають за об'єднання Молдови з Румунією, а 20,4% респондентів виступають за відновлення СРСР, 48,1% - за вихід Молдови з СНГ. Згідно з опитуванням, 25,3% громадян підтримує визнання незалежності "Придністровської Молдавської Республіки ".

У рейтингу довіри до політиків лідирує президент Мая Санду (38,9%). Далі йдуть голова ПСРМ Ігор Додон (20,3%), голова партії Шор Ілан Шор (5,7%), голова ПКРМ Володимир Воронін (4,3%), голова Нашої партії Ренато Вусатий (3%). Більш ніж половина учасників опитування (52,4%) вважають, що справи в Молдові рухаються в правильному напрямку, інакше вважають - 36,4%.