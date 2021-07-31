Найдоступніші б/у автомобілі в ремонті і обслуговуванні

Купівля вживаного автомобіля – це завжди вибір на користь ідеального балансу ціна-якість. Однак витрати, зумовлені необхідністю підтримати технічний стан авто із вторинного ринку на належному рівні, можуть переважити вигоду від вдалої покупки, повідомляє Обозреватель.

Сайт пропонує список із декількох моделей, які будуть вигідні не лише під час покупки, але також при періодичному техобслуговуванні та ремонті. Наш вибір припав на недорогі сімейні авто бюджетного сегменту, необхідність ремонту яких не стане причиною панічних атак у власника.

Daewoo Lanos/Sens

Очевидна популярність цього автомобіля свідчить про його ремонтопридатність. Знайти будь-яку запчастину? Легко! Провести заміну зношених деталей не за всі гроші світу? Без проблем! До того ж ваш "Ланос" зможуть полагодити на будь-якому гаражному СТО – не доведеться переплачувати за спеціалізовані сервіси.

Обслуговувати та ремонтувати Lanos зовсім недорого. Джерело: Daewoo

Chevrolet Aveo

Формат і дизайн Aveo зробили його по-справжньому народним авто. Витривала конструкція, а також придатність до ремонту підвищують привабливість Chevrolet на вторинному ринку. Надійна машина, яку не доведеться ремонтувати через кожну тисячу кілометрів.

Aveo дуже витривалий. Джерело: Chevrolet

Geely Emgrand ЕС7

Давно минули часи, коли якість китайських автомобілів наганяла жах на їхніх власників і все оточення. Зараз з упевненістю можна сказати, що Geely Emgrand може похвалитися непоганим кузовним залізом і гарним дизайном. Технічна сторона у Emgrand теж не кульгає – варто лише вчасно обслуговувати авто.

На дорогах багато вживаних Emgrand ЕС7, це хороший знак. Джерело: Geely

Chery Tiggo

Ще один китайський автомобіль і єдиний кросовер у нашому списку. Перше покоління цієї машини зарекомендувало себе дуже добре, а недорогі витратні матеріали будуть приємним бонусом для власника вживаного Tiggo. Підвищена увага і своєчасний ремонт вразливих частин Chery, а саме його двигуна і підвіски, вбережуть водія від неприємних витрат.

Chery Tiggo – ветеран китайського автопрому. Джерело: Chery

Chevrolet Lacetti

Головна перевага Lacetti – це передбачуваність. Деякі агрегати можуть вийти з ладу, але їхня заміна або відновлення не буде головним болем. А місткий салон і майже вже класичний дизайн роблять цю машину однією з найпривабливіших на ринку вживаних авто.

Chevrolet Lacetti люблять майже всі. Джерело: Chevrolet

Renault Logan

Logan, що спочатку перебував на позиції найбільш вигідного автомобіля на ринку, стає ультимативно привабливим. Деякі запчастини можуть потребувати обслуговування і заміни, але їхня ціна не вдарить по кишені. Вибір покоління Renault Logan для купівлі не має значення.

Обслуговувати Logan зовсім недорого. Джерело: Renault

Hyundai Accent

Черговий бестселер на українських дорогах. Варто відзначити, що Accent став популярним не випадково – слава про нього, як про надійне і недороге в обслуговуванні авто, швидко розійшлася в колах власників. Навіть вживаний у багаторічній експлуатації Accent порадує нового водія витривалістю і дешевизною техогляду.