Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, зміцнення національної валюти до іноземних продовжилося. При цьому долар встановив новий річний мінімум щодо гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 26 липня на позначці 26,96 / 27,06 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). Число охочих продати валюту стабільно перевищувало число покупців, тому Національний банк чотири з п'яти днів тижня проводив інтервенції по методу «вибору кращої ціни», викуповуючи найдешевші заявки на продаж і не допускаючи надмірного зміцнення гривні. У вівторок, 27 липня, йому довелося провести три інтервенції поспіль (в тому числі дві інтервенції «за єдиним курсом») і викупити з ринку 76 млн доларів, але це не завадило гривні зміцнитися, а безготівковому долару - подешевшати. Тільки в середу, 28 червня, після чергового відвідування НБУ на ринку була зроблена спроба зламати спадний тренд. Але все, чого домоглися спекулянти, що грали на підвищення - це зростання до 26,94 / 26,98 гривень (покупка / продаж), звідки експортери знову активізували продажі валюти. У четвер падіння долара відновилося, а в п'ятницю - посилилося. Був зафіксований новий річний мінімум і на покупці, і на продажу. Закрили тиждень на позначці 26,78 / 26,805 гривень - на 25,5 копійок на позиції «бід» і на 25 копійок на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва за тиждень знизився на 20 копійок. Вранці понеділка 26 липня його продавали в столиці по 27,08-27,10 гривень, а до вечора п'ятниці готівковий «американець» подешевшав до 26,88-26,90 гривень. Варто відзначити, що готівковий долар другий тиждень поспіль залишається дорожче безготівкового.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні росло п'ять днів поспіль. За цей час воно піднялось з позначки 1,1762 долара в понеділок до 1,1907 долара в п'ятницю, і тільки до кінця дня п'ятниці трохи скорегувало своє зростання. Закрили тиждень на рівні 1,1868 - на 96 пунктів вище, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро виявився під впливом двох різноспрямованих факторів: зростання на FOREX і зниження готівкового долара до гривні, які врівноважили один одного. Вранці понеділка, 26 липня, євро продавали по 31,85-31,90 гривень; у вівторок, 27 липня, цінник опустився до 31,72-31,75 гривень, але потім євро знову зросло в ціні. До вечора п'ятниці, 30 липня, його знову продавали по 31,85-31,90 гривень; можна стверджувати, що ціна готівкового євро за підсумками тижня залишилася колишньою.

Російський рубль протягом усього тижня демонстрував зміцнення до американського долара. З 74,30 він виріс до 72,80 рублів за долар завдяки ослабленню американського долара проти інших провідних валют і відновлення зростання світових цін на нафту. Закрили тиждень на позначці 73,12 рубля за долар - на 76 копійок краще, ніж тижнем раніше. Синхронне зміцнення гривні і російського рубля призвело до того, що ціна готівкового рубля протягом тижня залишалася стабільною на рівні 3,64-3,67 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступному тижні?

У понеділок розпочинається новий місяць. За традицією, на початку кожного місяця нерезиденти конвертують отримані дивіденди, купуючи валюту. Це може трохи зміцнити позиції покупців на міжбанківському валютному ринку, однак навряд чи зможе переломити усталений спадний тренд по долару. Зростання пропозиції валюти від експортерів, перш за все, продавців агропродукції, буде тільки збільшуватися. Тому можна не сумніватися в тому, що гривня спробує наступного тижня встановити нові річні максимуми по відношенню до долара. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,70-27,10 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вгору: 1,1720-1,2060 долара за євро. В Україні готівкове євро будуть продавати за ціною від 31,50 до 32,10 гривень за одне євро.

Російський рубль на наступному тижні в черговий раз спробує вийти вниз з коридору 73-75 рублів за долар. І якщо нафта продовжить рости в ціні, а американський долар - падати до інших валют, то шанси у рубля досить непогані. В Україні ціна готівкового рубля залишиться в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.