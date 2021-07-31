Земля під Києвом виявилася дорожчою, ніж у деяких країнах ЄС

Земля під Києвом виявилася дорожчою, ніж у деяких країнах ЄС

Після того як з 1 липня в Україні почав функціонувати земельний ринок, ціна гектара неподалік від Києва - в межах 20-30 км - досягала $4,5 тис. За цим показником столичний регіон перевершив Румунію, Литву і Латвію, де вартість гектара становить $ 2, 5 тис., $ 2,2 тис. і $ 1,4 тис. відповідно.

Про це повідомив партнер з розвитку бізнесу компанії "Увекон" Олександр Коробко.

За його словами, найдорожчі земельні ділянки були виставлені на продаж у Київській, Черкаській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях, а найдешевші - в Донецькій і Луганській.

Усього на 1 липня в Україні на продаж пропонувалися 1973 земельні ділянки. Згідно з даними геоінформаційної системи "Увекон", з них найбільше число знаходилося в таких областях:

  • Київській - понад 430;
  • Одеській - 170;
  • Дніпропетровській - 132;
  • Львівській - 114;
  • Полтавській - 106;
  • Харківській - 99;
  • Херсонській - 98;
  • Житомирській - 96;
  • Вінницькій - 80.
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