Рейтинг автомобілів з найкращою системою мультимедіа

Британський журнал WhatCar протестував системи мультимедіа на 20 автомобілях і вивчив, наскільки вони складні або прості в експлуатації, повідомляє АвтоПортал.

Випробування проходили в такий спосіб. Тест-пілотові було поставлено завдання підняти температуру в салоні на два градуси, збільшити швидкість обертання вентилятора на два ділення, поставити в навігаторі маршрут і зменшити його масштаб (щоб побачити весь шлях як на долоні), скасувати маршрут, налаштувати радіо (включити, вибрати радіостанцію) і за допомогою голосового управління знайти найближчу АЗС. Також до уваги брався той факт, «тупить» чи система чи ні. І якщо так, то наскільки. І ось які результати вийшли.

Виявилося, що найбільше збиває з пантелику інформаційний екран в електричному кросовері MG ZS EV - він отримав лише 12 з 30 можливих балів. Другий за незручності - дисплей інформаційно розважального комплексу FIAT 500X, він заробив лише 14 очками. А ось найкраще показала себе мультимедіа BMW 3-Series - вона набрала 28 з 30 можливих балів.

Нижче представлений повний список протестованих мультимедіа. Позиція №1 - найгірша, а позиція №20 - найкраща.

1. MG ZS EV: 12 балів

2. FIAT 500X: 14 балів

3. Skoda Citigo-e: 16 балів

4. Peugeot 508: SW 17 балів

5. Lexus RX: 18 балів

6. Honda CR-V: 18 балів

7. Nissan Juke: 19 балів

8. Toyota Corolla: 20 балів

9. Volvo S60: 20 балів

10. Jaguar XE: 21 бал

11. Skoda Kamiq: 21 бал

12. Opel Corsa: 22 бали

13. Hyundai Ioniq: 22 бали

14. Ford Fiesta: 23 бали

15. VW Passat GTE: 24 бали

16. Mazda 3: 25 балів

17. Audi Q3: Sportback 26 балів

18. Porsche Panamera: 27 балів

19. Mercedes CLA: 27 балів

20. BMW 3-Series: 28 балів.