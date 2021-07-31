Рейтинг автомобілів з найкращою системою мультимедіа
Британський журнал WhatCar протестував системи мультимедіа на 20 автомобілях і вивчив, наскільки вони складні або прості в експлуатації, повідомляє АвтоПортал.
Випробування проходили в такий спосіб. Тест-пілотові було поставлено завдання підняти температуру в салоні на два градуси, збільшити швидкість обертання вентилятора на два ділення, поставити в навігаторі маршрут і зменшити його масштаб (щоб побачити весь шлях як на долоні), скасувати маршрут, налаштувати радіо (включити, вибрати радіостанцію) і за допомогою голосового управління знайти найближчу АЗС. Також до уваги брався той факт, «тупить» чи система чи ні. І якщо так, то наскільки. І ось які результати вийшли.
Виявилося, що найбільше збиває з пантелику інформаційний екран в електричному кросовері MG ZS EV - він отримав лише 12 з 30 можливих балів. Другий за незручності - дисплей інформаційно розважального комплексу FIAT 500X, він заробив лише 14 очками. А ось найкраще показала себе мультимедіа BMW 3-Series - вона набрала 28 з 30 можливих балів.
Нижче представлений повний список протестованих мультимедіа. Позиція №1 - найгірша, а позиція №20 - найкраща.
1. MG ZS EV: 12 балів
2. FIAT 500X: 14 балів
3. Skoda Citigo-e: 16 балів
4. Peugeot 508: SW 17 балів
5. Lexus RX: 18 балів
6. Honda CR-V: 18 балів
7. Nissan Juke: 19 балів
8. Toyota Corolla: 20 балів
9. Volvo S60: 20 балів
10. Jaguar XE: 21 бал
11. Skoda Kamiq: 21 бал
12. Opel Corsa: 22 бали
13. Hyundai Ioniq: 22 бали
14. Ford Fiesta: 23 бали
15. VW Passat GTE: 24 бали
16. Mazda 3: 25 балів
17. Audi Q3: Sportback 26 балів
18. Porsche Panamera: 27 балів
19. Mercedes CLA: 27 балів
20. BMW 3-Series: 28 балів.