В "ЛНР" скасували комендантську годину

У "Луганської Народній Республіці" скасували комендантську годину, яка діяла з 2014 року. Скасування буде діяти всього два місяці - з серпня по вересень. Виняток становитимуть райони на лінії фронту, повідомляє Страна.ua.

Таке рішення сьогодні, 31 липня, підписав "голова республіки" Леонід Пасічник.

Дія скасування триватиме з 1 серпня по 1 жовтня.

Містами, в яких не буде діяти скасування комендантської години, є Кіровськ, Первомайськ, а також Слов'яносербський район.

Комендантська година в "ЛНР" діяла з 2014 року. Її час з 23:00 до 04:00. Раніше відміна комендантських обмежень була нетривалою - не більше декількох днів. Найчастіше вона була пов'язана зі святами.

Відзначимо, що комгодина скасована і в "ДНР" на все літо 2021 року.