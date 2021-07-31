Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на завтра, 1 серпня, радить Ракам бути уважнішими у роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями, повідомляє УНИАН.

Овен

У неділю можуть статися серйозні проблеми: падіння авторитету, фінансові втрати, невдалі угоди, поразки, хвороби. Терпіння і виняткова працездатність допоможуть вам здобути схвалення начальства або отримати допомогу від покровителів.

Телець

Будьте обережні завтра при переході вулиці, остерігайтеся травм, отруєнь. Якщо захворієте в неділю, то хвороба буде довгою і важкою, можливі ускладнення. Зверніть особливу увагу на здоров'я дітей.

Близнюки

Не перекладайте проблеми на чужі плечі. Завтра буде велика ймовірність депресивного стану. Щоб уникнути цього, перейдіть на ті проблеми, що потребують допомоги близьких людей.

Рак

Неділя – день змін і несподіваних поворотів долі. Будьте уважні у роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями – існує ймовірність втрати. Небагатослівність і вміння аналізувати події – вірний шанс зберегти впевненість у своїх силах.

Лев

Перша половина дня сприяє зниженню життєвого потенціалу. Нестача енергії завтра може викликати незадоволеність і агресивність. Друга половина дня виявиться відносно спокійною.

Діва

Завтра вірогідні фінансові труднощі, пограбування, втрата цінної речі. Відкиньте всі сумніви й дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Хороший день для подорожей, піших прогулянок.

Терези

Невирішені проблеми можуть привести завтра до важкої ситуації. Але ні в якому разі не відступайте – використовуйте всі можливості для того, щоб виправити становище, нейтралізувати виниклі протистояння.

Скорпіон

День несприятливий для укладення різного роду угод або для переговорів. Не вирушайте в дорогу, не займайтеся справами, які пов'язані з поїздками, навіть поїздки по місту слід звести до мінімуму.

Стрілець

Завтра будь-яка справа зажадає від вас набагато більше зусиль і часу, ніж ви припускали. Життя знову готує вам випробування – конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Стримуйте емоції, це допоможе повернути розташування оточуючих.

Козеріг

Не треба завтра ставити перед собою глобальні завдання. Можливо, що в другій половині дня ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися у поїздку. У неділю вірогідні фінансові проблеми: нагадають про себе старі борги, доведеться турбуватися про допомогу родичам або близьким.

Водолій

Помилки та потурання власним слабкостям можуть спричинити фінансові втрати. Не варто поки втручатися у звичайний хід подій – можливо, велика частина неприємностей зникне сама по собі. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття.

Риби

Завтра буде сприятливий день для далеких поїздок, подорожей, зустрічей з цікавими людьми. Нові враження допоможуть вам позбавитися від втоми, обридлої буденності та повернуть вам бадьорість і оптимізм. В особистому житті перед вами може встати дилема, важкий вибір.