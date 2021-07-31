У Мінсоцполітики пояснили урізання соцнорм на субсидії

Скасування 50% підвищення соціальних нормативів - граничних обсягів споживання газу, електрики, теплової енергії та інших послуг, на які розраховується житлова субсидія - не призведе до скорочення субсидій і числа сусбідіантов, повідомляє UBR.

У той же час, у разі сплеску захворюваності коронавірусів Мінсоцполітики знову збільшить нормативи вполовину від стандартного рівня.

Такі пояснення привела міністр соціальної політики Марина Лазебная в ефірі "Новості.Live", коментуючи проект відомства про повернення на колишній рівень субсидіарних соцнорматівов, які були підвищені на 50% навесні 2020 року в зв'язку з введенням карантинних обмежень.

Раніше писалося, що зниження соцнорматівов не скоротить кількість субсідіантов - але збільшить їх щомісячні витрати на оплату ЖКП, так як субсидія буде розраховуватися на менший обсяг послуг і на меншу площу квартири.

За розрахунками екс-міністра соцполітики Андрія Реви, які приводили в ефірі "Новості.Live", в результаті новації пенсіонер, який проживає в квартирі площею 40 кв. м., і зараз отримує субсидію в розмірі 1700 грн, отримуватиме на 700 грн менше держдопомоги.

На питання журналістки, чи правильні розрахунки Реви, Марина Лазебная відповіла негативно - але коментувати не розрахунки екс-міністра про зниження розміру субсидії, а спростовувала ризик відмови в її наданні.

"Коли він говорить, що скоротили, це не відповідає дійсності, тому що я вам назвала - сьогодні таке ж кількість субсідіантов, яке і було влітку минулого року. Буде опалювальний сезон - я так само, як і всі, не знаю, якими будуть тарифи . Але я точно знаю, що це програма підтримки людей з низькими доходами - і вона буде працювати. Якщо людина не зможе [оплачувати ЖКП], він завжди зайде в програму субсидій і йому її нададуть ", - заявила Лазебная.

У Мінсоц аргументують необхідність зниження соцнорматівов поліпшенням епідеміологічної ситуації. Міністр соцполітики нагадала, що їх рівень був збільшений після початку карантину - справа в тому, що обмежувальні заходи змушують громадян залишатися вдома і витрачати більше енергоресурсів.