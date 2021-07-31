Таліби напали на офіс ООН в Гераті

Бойовики ісламістського руху "Талібан" напали на офіс ООН в афганському Гераті, повідомляє Страна.ua.

Про це в Твіттері розповів представник міністерства оборони Афганістану Фавад Аман.

"Терористичне угрупування" Талібан "знову напала на офіс ООН в районі Гузара провінції Герат. Афганські національні сили оборони і безпеки борються з терористами і відіб'ють їх атаку", - написав він .

У п'ятницю на сайті місії ООН зі сприяння Афганістану з'явилося повідомлення про напад на основний комплекс інфраструктури ООН в Гераті, один поліцейський загинув. Співробітники ООН не постраждали. Вхід в будівлю місії обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів.

Нагадаємо, в Афганістані розгорається протистояння між талібами і силами уряду Афганістану. Таліби заволоділи значними територіями в сільських районах і нападають на великі населені пункти. Ситуація почала загострюватися на тлі виходу військ США. Виведення військ фактично завершився 8 липня.

Як повідомлялося, нещодавно "Талібан" заявили, що оголосять тримісячне перемир'я з керівництвом Афганістану, якщо з в'язниць звільнять сім тисяч в'язнів, а сам рух визнають в ООН.

На сьогоднішній день таліби взяли під свій контроль ключові ділянки кордону з чотирма країнами, три з яких - колишні радянські республіки: Таджикистан, Узбекистан і Туркменія. А також з Іраном.

"Талібан" говорить, що зайняв вже 85% території країни. Але при цьому жоден з великих міст країни поки талібами не взято.