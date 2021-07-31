У Мексиці розробили п'ятиповерхові "зелені" будинки

Мексиканські архітектори розробили п'ятиповерхові "зелені" будинки з сонячними панелями, поділом стічних вод і компостуванням, повідомляє Рубрика.

Living the Noom представила компанія Sanzpont Arquitectura, пише Зелений Фонд.

Група з 4-поверхових будинків унікальною трикутної форми з вертикальними бамбуковими каналами і вертикальним лісом, який росте на зовнішньому фасаді будівлі. Нарешті, структура завершується терасою на п'ятому поверсі з сонячними панелями для збору енергії і міським садом, де жителі можуть вирощувати собі їжу.

Проект об'єднує биоклиматические і стійкі стратегії, такі як збір дощової води, відділення стічних вод, водно-болотні угіддя для очищення сірої води, зони компосту і, зокрема, вертикальний ліс зовні кожної будівлі, який крім зелені, також фільтрує / очищає повітря, що надходить в будинок, і допомагає знизити температуру в будинку - явище, відоме як ефект теплового острова.

Дизайн Living In the Noom заснований на трьох основних принципах - благополуччя, стійкість і гнучкість.

Володар безлічі архітектурних нагород, проект Noom спрямований на створення спільноти людей, орієнтованих на їх індивідуальні потреби. Це означало візуалізацію всього проекту як чогось багатогранного, а не просто будівлі, зробленої з ящиків, які "містили" своїх жителів.

Крім надання жителям Noom екологічного будинку для життя, проект забезпечує зеленню (70% площі проекту покрито садами - будівлі займають всього 30% від загальної площі), а також центри омолодження, зони для медитацій, парки, басейни, центри мистецтва і навіть органічний сад для здорового харчування.

Noom складається з 3 будівель по 5 поверхів кожне. Квартири на кожному поверсі площею 60 і 120 квадратних метрів з 1, 2 або 3 спальнями. Унікальне планування дозволяє кожній кімнаті мати доступ до достатньої кількості непрямого сонячного світла.

Дизайн будинку також сприяє природної вентиляції для поновлення повітря в приміщенні і забезпечення оптимального рівня комфорту.

"Унікальне планування допомагає знизити споживання енергії на освітлення і кондиціонування повітря на 85%, - кажуть архітектори Sanzpont. - Сонячні панелі на даху і високоефективна світлодіодна система штучного освітлення забезпечують харчування будівель в нічний час".

"Living In The Noom" - платиновий переможець премії A 'Design Award за 2021.