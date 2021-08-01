Полякова прокоментувала скандал з братами Меладзе

Оля Полякова за словом в кишеню не лізе, а її прямі заяви часто стають причинами для скандалу, але зірка мовчати не звикла і не збирається. Так, нещодавно вона привселюдно заявила про домагання Костянтина Меладзе, після його брат назвав артистку фріком, але і Полякова вирішила не стояти осторонь і відповіла співакові на його образливе порівняння, повідомляє РБК-Украина.

В інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" вона прокоментувала конфліктну ситуацію і розповіла, чим вона закінчилася.

Полякова розповіла, що хотіла донести, зважившись привселюдно заявити про харасмент.

"Хотіла сказати тільки одного - ніколи не мовчіть, якщо вас ображають. Чому це я повинна не звертати уваги, коли людина захотів мене знецінити, захотів сказати: "Та вона фрік, щось там бреше". Це правда! І я маю право цю правду озвучити" , - переконана Оля.

Вона зазначила, що ні Костянтин, ні Валерій з нею не зв'язалися. Їх мовчання вона розцінює, як підтвердження правдивості своїх слів і зізнань.

"Якби це була неправда, вони б мені подзвонили. Як це круто, що в нашій країні можемо спокійно поговорити, що ніякі Меладзе і, мабуть, навіть президент не може завадити, якщо правда звучить" , - розповіла вона про свободу слова.

Оля Полякова зізналася, як відреагували Меладзе на її одкровення

Полякова поскаржилася на те, що в нашій країні не звикли співпереживати потерпілим, тоді як у всьому світі це вважається незаперечною нормою.