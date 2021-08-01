Самий трендовий колір одягу в 2021 році

У цьому сезоні найбільш трендовим буде колір стиглої оливи. Це один з відтінків зеленого, який по праву вважається одним з найпопулярніших, повідомляє УНИАН.

За допомогою цього кольору можна створити як ніжний і романтичний образ, так і яскравий. А якщо додати кілька стильних аксесуарів, то образ вийде таким, що зачаровує.

Цікаво, що поєднання білого і оливкового кольору - це класика. Якщо поєднувати з чорним кольором, то образ вийде більш похмурим. Але якщо додати яскравий акцент, наприклад, хустку або сумку, то вийде дуже навіть цікавий образ. При цьому багато дизайнерів вважають, що зелений не можна поєднувати з яскравими відтінками, наприклад, з червоним кольором.

Залежно від пори року, можна підбирати різний одяг такого кольору. Влітку ідеально виглядатиме оливковий вільний сарафан, восени - легка курточка, а взимку - немарка парку.

Оливковий колір в тренді / pinterest.com

Оливковий колір в тренді / pinterest.com

Оливковий колір в тренді / pinterest.com

Оливковий колір в тренді / pinterest.com

Оливковий колір в тренді / pinterest.com