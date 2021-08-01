Туристи із Саудівської Аравії заполонили Львів

Станом на неділю, 1 серпня, у Львові помітили великий потік туристів із Саудівської Аравії. Вони гуляють по місту, насолоджуються місцевим колоритом і купують сувеніри, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв кореспондент із місця події. Одна з головних причин напливу відпочивальників – пандемія коронавірусу.

Безліч країн посилили вимоги для перетину кордону, тому туристи із Саудівської Аравії обирають для відпочинку Україну. З червня місцевий авіаперевізник FLYNAS організував щоденні прямі рейси Ер-Ріяд – Київ, трохи пізніше – Ер-Ріяд – Львів, Джидда – Київ. У нашу країну ринув величезний потік туристів.

Туристи із Саудівської Аравії відпочивають у Львові

У Львові безліч туристів із Саудівської Аравії

Як відомо, саудитів в Україні приваблює природа, а не міста. Вони проводять у Києві або Львові не більше ніж 1-2 дні, знайомляться з основними пам'ятками і вирушають у Карпати або Буковель.

До речі, туристи із Саудівської Аравії нейтрально ставляться до українців, які вживають на відпочинку алкоголь, адже Україна – вільна країна. Але вони намагаються триматися від таких подалі. Мусульманам алкоголь заборонений у будь-якому вигляді.

Саудитів в Україні приваблює природа, а не міста

Саудівці гуляють по місту Львів

Гості із Саудівської Аравії, які відпочили в нашій країні, запевняють, що готові приїжджати сюди знову і знову. Україна сподобалася їм. За їхніми словами, головні наші плюси – хороші люди, спокійна ситуаця в країні і прекрасна природа.

Гості із Саудівської Аравії відвідали Львів