Адвокат Чауса заявив, що йому невідомо, де зараз екссуддя
Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що йому наразі невідоме місцеперебування Чауса, повідомляє Новое время.
"На даний момент місцезнаходження Миколи Чауса, мені як адвокату, та його дружині невідомо", - написав він.
За його словами, дружина Чауса з чоловіком "з моменту викрадення не спілкувалася".
Кравець заявив, що СБУ повідомила дружині Чауса, що він у них.
За словами адвоката, сьогодні він постарається "відвідати ще кілька місць, де він може перебувати".