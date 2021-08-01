Адвокат Чауса заявив, що йому невідомо, де зараз екссуддя

Адвокат екссудді Миколи ﻿﻿Чауса Ростислав Кравець заявив, що йому наразі невідоме місцеперебування Чауса, повідомляє Новое время.

"На даний момент місцезнаходження Миколи Чауса, мені як адвокату, та його дружині невідомо" , - написав він.

За його словами, дружина Чауса з чоловіком "з моменту викрадення не спілкувалася".

Кравець заявив, що СБУ повідомила дружині Чауса, що він у них.

За словами адвоката, сьогодні він постарається "відвідати ще кілька місць, де він може перебувати".