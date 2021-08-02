Що очікується на валютному ринку в перший робочий день серпня

У перший день серпня очікується незначне збільшення тиску на національну валюту.

Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро мають потребу в обіговій гривні. Тому сьогодні є всі підстави для гальмування процесу зміцнення гривні і можливе навіть невелике зростання котирувань безготівкового долара.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,75 / 26,85 - ціна заявок на купівлю / продаж відповідно. Готівковий долар у столиці до вечора минулої п'ятниці подешевшав до 26,88 гривень. На вихідних його продавали по 26,90-26,92 гривень, тому що зниження ціни привернуло покупців. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,92 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці спочатку виросло до 1,1907, але до вечора опустилось до 1,1850 долара в результаті продажів, пов'язаних з кінцем місяця. Вранці понеділка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1857-1,1872 долара. Готівкове євро в п'ятницю також подешевшало до 31,82-31,85 гривень. За такою самою ціною його продавали на вихідних. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,80-31,83 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився з 73,40 до 72,80 рублів за долар, але до вечора знову почав знижуватися. Станом на 8:00 понеділка він торгується у вузькому діапазоні 73,06-73,12 рубля за долар. Готівковий рубль у п'ятницю і на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією самою ціною. Далі все буде залежати від того, чи продовжить гривня зміцнюватися. В цьому випадку рубль може подешевшати ще на 1-2 копійки. Якщо ж долар до гривні залишиться на досягнутих рівнях, рубль продаватимуть за тією самою ціною і цього тижня.