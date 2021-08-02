В Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що Україна згодом буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Про це свідчить публікація на Facebook-сторінці.

За його словами, МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть тільки ті школи, де вакциновано не менше 80% вчителів.

"На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - каже Радуцький.

Він зазначив, що "в Україні не говорять про обов'язкову вакцинацію, але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники".

Радуцький нагадав, що ще місяць тому в Україні був дефіцит препаратів для щеплення. Зараз країна має достатну кількість доз для вакцинації всіх бажаючих.