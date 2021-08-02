Арестович назвав причину звільнення Хомчака та командирів ЗСУ
Масштабний кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми. Це стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович, повідомляє УНИАН.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.
28 липня стало відомо про зміну головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, а також командувачів десантно-штурмовими військами ЗСУ та операцією Об'єднаних сил.
Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Валерія Залужного. До цього він очолював оперативне командування "Північ".