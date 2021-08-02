У Вірменії заборонили лаятися матом - саджатимуть на 3 місяці

Національні збори Вірменії 30 липня прийняли закон про криміналізацію нецензурної лайки, повідомляє Деловая столица.

До Кримінального кодексу Вірменії була додана нова стаття (137.1), яка названа "Тяжка образа".

Завдання особі тяжкої образи, тобто нецензурна лайка або образа його гідності іншим вкрай непристойним способом, згідно із законопроєктом, може каратися штрафом у розмірі від 100 тисяч ($200) до 0,5 млн драмів ($1 тис.). Якщо лайка була публічною, або була висловлена в Інтернеті, або була обумовлена громадською діяльністю особи, штраф становить від 0,5 млн до 1 млн драмів ($2 тис.). А якщо це відбувалося відносно одного і того ж особи та періодично, то в як покарання встановлений штраф у розмірі 1-3 млн драмів (до $6 тис.) або арешт на строк від одного до трьох місяців.

Публічна діяльність в цьому випадку — це журналістська, публіцистична діяльність, виконання службових обовʼязків, державна служба, громадська або політична діяльність. Тобто, покарання буде суворішим, якщо образа буде висловлено на адресу політика, журналіста або державного службовця.

"Тільки в частині третій, тобто в разі наявності кваліфікованого складу злочину передбачений арешт як такої як крайній захід залучення до відповідальності, у всіх інших випадках мова йде виключно про притягнення до відповідальності за допомогою штрафу" , — пояснив глава парламентської комісії з державно-правових питань Володимир Варданян.

За його словами, десять років тому у Вірменії образа і наклеп були декриміналізовані і це було добре, але зараз ситуація змінилася, в соціальних мережах образу повсюдне, а вони криміналізують не образу і наклеп, а нецензурну лайку. На його думку, законопроєкт гратиме стримуючу роль.

Варданян підкреслив, що зміни внесені до Кримінального кодексу, який буде діяти до 2022 року. Після цього набуде чинності новий Кримінальний кодекс, прийнятий цим парламентом. Варданян сподівається, що на той час рівень нецензурної лайки знизиться і необхідність вносити ці зміни в новий кодекс відпаде.