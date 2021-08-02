Співачка MamaRika вперше стала мамою

Українська співачка MamaRika народила дитину. Хлопчик став первістком для виконавиці та її чоловіка Сергія Середи. Молоді батьки не тямлять себе від радощів, адже ця вагітність була дуже очікуваною для подружжя, повідомляє 24 Канал.

Про народження малюка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Син зірки з'явився на світ 2 серпня.

"Тепер ми офіційно найщасливіші," , – лаконічно повідомила співачка.

Вона опублікувала фото з пологового будинку з чоловіком і сином на руках. MamaRika не засвітила обличчя малюка й не розсекретила його ім'я. Схоже, зіркові батьки не скоро познайомлять первістка з публікою.