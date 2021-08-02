Байден не поїде на святкування ювілею Обами

Байден не поїде на святкування ювілею Обами

Колишній президент США Барак Обама на цьому тижні відзначатиме свій ювілей, проте нинішній американський лідер Джо Байден на урочистості не приїде, повідомляє Интерфакс-Украина.

Обамі в середу виповниться 60 років. Відзначати свій день народження він планує на вихідних на острові Мартас-Він'ярд, де у сім'ї колишнього президента США є маєток.

У Білому домі зазначили, що Байден не зможе відвідати святкування, оскільки в п'ятницю він повинен відправитися в місто Рехобот-Біч (штат Делавер).

На вечірку з нагоди ювілею приїдуть десятки відомих людей, серед них - американська телеведуча Опра Вінфрі. Зазначається, що гостей попросили перед відвідуванням пройти тестування на коронавірус.

Згідно з інформацією порталу Axios, на свято запрошено майже 500 осіб.

Обама - 44-й президент США. Він очолював Білий дім з 2009 до 2017 року. Байден у цей період був віцепрезидентом країни та вважався вірним соратником президента.

Обама, зі свого боку, у 2020 році підтримав кандидатуру Байдена на пост президента, однак зробив це не відразу, а коли на праймеріз стало зрозуміло, що саме колишній віцепрезидент представлятиме Демократичну партію на виборах. У Білому домі пояснювали, що Обама і Байден періодично телефонують один одному, однак це відбувається не занадто часто.

Обама не критикує діяльність Байдена на посаді президента. Однак деякі колишні чиновники з адміністрації Обами іноді висловлюють незгоду з деякими рішеннями нинішньої влади США.

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