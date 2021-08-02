Байден не поїде на святкування ювілею Обами

Колишній президент США Барак Обама на цьому тижні відзначатиме свій ювілей, проте нинішній американський лідер Джо Байден на урочистості не приїде, повідомляє Интерфакс-Украина.

Обамі в середу виповниться 60 років. Відзначати свій день народження він планує на вихідних на острові Мартас-Він'ярд, де у сім'ї колишнього президента США є маєток.

У Білому домі зазначили, що Байден не зможе відвідати святкування, оскільки в п'ятницю він повинен відправитися в місто Рехобот-Біч (штат Делавер).

На вечірку з нагоди ювілею приїдуть десятки відомих людей, серед них - американська телеведуча Опра Вінфрі. Зазначається, що гостей попросили перед відвідуванням пройти тестування на коронавірус.

Згідно з інформацією порталу Axios, на свято запрошено майже 500 осіб.

Обама - 44-й президент США. Він очолював Білий дім з 2009 до 2017 року. Байден у цей період був віцепрезидентом країни та вважався вірним соратником президента.

Обама, зі свого боку, у 2020 році підтримав кандидатуру Байдена на пост президента, однак зробив це не відразу, а коли на праймеріз стало зрозуміло, що саме колишній віцепрезидент представлятиме Демократичну партію на виборах. У Білому домі пояснювали, що Обама і Байден періодично телефонують один одному, однак це відбувається не занадто часто.

Обама не критикує діяльність Байдена на посаді президента. Однак деякі колишні чиновники з адміністрації Обами іноді висловлюють незгоду з деякими рішеннями нинішньої влади США.