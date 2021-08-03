У Держдепі уточнили ситуацію з від'їздом дипломатів РФ

Керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс уточнив, що характеристика ситуації з вимогою 24 російським дипломатам залишити країну до 3 вересня, яку дав посол Росії Анатолій Антонов була «неточною», повідомляє Лента.Ру.

Він пояснив, що трирічний ліміт терміну дії візи для росіян не є новиною.

"Коли термін дії візи закінчується, як і слід було очікувати, ці люди повинні покинути країну або подати заявку на її продовження" , - пояснив Прайс.

Однак, за його словами, що стосується російських дипломатів, цей «питання ширше». Представник Держдепу пояснив, що в Росії з серпня ввели заборону на наймання росіян або громадян третіх країн в дипмісії США в Росії, не рахуючи охоронців, в результаті чого було звільнено «сотні людей».

Прайс підкреслив, що США залишають за собою право вживати відповідних заходів реагування на дії Росії.