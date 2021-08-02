Грузини назвали Україну одним з головних партнерів

Основними економічними партнерами Грузії є ЄС і США, Україна посідає третю позицію, свідчать опубліковані в понеділок результати опитування, проведеного в країні в червні поточного року на замовлення американського Міжнародного республіканського інституту (IRI), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з опитуванням, відповіді респондентів розділилися наступним чином: ЄС - 44%, США - 44%. Далі йдуть Україна - 23%, Туреччина - 22%, Азербайджан - 19%, Росія - 17%, Китай - 13%, Вірменія - 4%, Іран - 2%. Жодну країну не вважають економічним партнером Грузії 2% опитаних, відмовилися від відповіді на це питання 5% респондентів.

На питання, яка з перерахованих країн представляє найбільшу економічну загрозу для Грузії (респонденти мали можливість вибрати декілька варіантів відповіді), відповіді були такими: Росія - 71%, Туреччина - 12%, Китай - 4%, США - 3%, Азербайджан - 3 %, Вірменія - 3%, Іран - 2%, ЄС - менше 1%, Україна - менше ніж 1%. Жодну країну не вважають економічною загрозою для Грузії 3% опитаних, відмовилися відповідати на це питання 15% респондентів.

Опитування IRI проходив в період з 15 по 30 червня 2021 року. У масштабах країни методом прямого інтерв'ю за принципом т.зв. вибіркового відбору були опитано 1500 громадян Грузії віком 18 або більше років.