У вівторок, 3 серпня, 24 місячний день місячного календаря. Місяць знаходиться в знаку зодіаку Близнюки. Це - період швидких і енергійних справ, проте в силу зростаючої імпульсивності краще відкласти довгострокові проекти і заняття, що вимагають особливої ​​концентрації уваги. Підходить для фінансових операцій, отримання та обміну інформацією, коротких поїздок і ведення переговорів, повідомляє Корреспондент.

3 серпня - дещо пасивний день. Краще за все не затівати нічого нового і продовжувати вже початі справи.

У фазі Спадаючого Місяця починає зменшуватися життєва активність, можлива часта зміна настрою. У цей період емоційного і фізичного спаду доцільно займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 3 серпня 2021

Овен (21.03-19.04)

Початок дня для Овнів обіцяє бути вельми вдалим. Цей час можна використовувати для вирішення складних завдань. Також зірки обіцяють прогрес в справах і деяке поліпшення матеріального становища: виграш, повернення боргу, знахідка цінної речі. Головне - не відволікатися на дрібниці, інакше удача відвернеться.

Телець (20.04-20.05)

Тельцям доведеться вирішити чимало проблем і це буде непросто. Зірки рекомендують бути уважними і обережними в справах. У цей день не бажано підписувати важливі документи, особливо пов'язані з фінансами. У спілкуванні з начальством варто проявити твердість і не боятися відстоювати свою думку.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам потрібно проявити стриманість і обачність у всіх справах. Не варто бути відвертими з малознайомими людьми: вірогідні обман і навіть агресія. Заплановані зустрічі краще перенести на інший день. Можливе різке погіршення самопочуття, тому варто уникати важкої фізичної роботи.

Рак (22.06-22.07)

Раків чекає нестабільність на роботі. Зірки рекомендують тверезо оцінити ситуацію і відмовитися від безперспективних проектів. Зірки обіцяють, що незважаючи на перепони, представникам знака вдасться досягти стабільності і успіху. У цей день важливо не конфліктувати з оточуючими і нікому не нав'язувати свою думку.

Лев (23.07-22.08)

Життєвий потенціал Левів знизиться і це негативно позначиться на їхній професійній діяльності та відносинах з близькими. Зірки радять бути терплячими і не давати волю негативним емоціям.

Корисно прислухатися до порад оточуючих, а також будувати плани на найближче майбутнє.

Діва (23.08-22.09)

Діви зіткнуться з фінансовими проблемами: вірогідні втрати і значні витрати. Зірки радять бути обережнішими в спілкуванні, нікому не давати обіцянок і не ділитися секретами.

День принесе багато викликів на роботі, і щоб впоратися з ними, може знадобитися допомога колег. Можливі серйозні зміни в особистих відносинах, як позитивні, так і негативні.

Ваги (23.09-22.10)

Представників знаку чекає активний творчий день, який пройде досить напружено. Зірки не рекомендують ризикувати і робити дорогі покупки.

Також важливо проявити стриманість - саме від неї залежатимуть подальші фінансові успіхи і стосунки з протилежною статтю.

Скорпіон (23.10-21.11)

Самовпевненість Скорпіонів може привести до конфліктів на роботі і погіршення самопочуття. На початку дня вірогідні дрібні проблеми і непорозуміння, тому серйозні справи краще відкласти.

Пізніше з'явиться шанс поліпшити ситуацію і вирішити проблеми, зокрема за допомогою впливових покровителів.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям можна розраховувати на сприятливий день для здійснення найчестолюбніших задумів та ідей. Ймовірний прибуток або отримання вигідної пропозиції. У любовних справах все буде не настільки райдужно, тому потрібно уникати конфліктів і гострих кутів у спілкуванні з другою половиною. Вечір краще провести вдома.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогів чекає хороший день для укладання угод і великих придбань. Корисно будувати плани на майбутнє і намітити пріоритетні напрями в роботі. Зірки радять шукати нові джерела заробітку, уникаючи при цьому сумнівних пропозицій.

Водолій (20.01-18.02)

Зірки обіцяють Водоліям непростий день. Представники знака можуть зіткнутися з багатьма проблемами і фінансовими втратами. Події будуть розвиватися настільки стрімко, що доведеться не раз поміняти плани. Важливо не піддаватися на маніпуляції і твердо стояти на своєму. Не потрібно відмовлятися від допомоги і підтримки старих друзів.

Риби (19.02-20.03)

Рибам не можна відволікатися на другорядні деталі і витрачати час на порожні розмови. У цей день результати принесе тільки наполеглива, кропітка праця. Згаяний час зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Зірки обіцяють шанс виправити деякі помилки в особистому житті.