Конгресу відмовили в передачі податкових декларацій Трампа

Конгресу відмовили в передачі податкових декларацій Трампа

Адвокат колишнього президента США Дональда Трамп виступає проти передачі Конгресу податкових декларацій свого клієнта. Про це особистий юрист Трампа Рональд Фіскетті заявив у понеділок виданню The Wall Street Journal, повідомляє ТАСС.

"У цій справі немає свідчень будь-яких порушень", - вказав адвокат Трампа.

Він підкреслив, що "виступає проти передачі податкових декларацій" не тільки самим республіканцем, але і "всіма, хто в майбутньому буде займати пост президента США".

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