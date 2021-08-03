Конгресу відмовили в передачі податкових декларацій Трампа
Адвокат колишнього президента США Дональда Трамп виступає проти передачі Конгресу податкових декларацій свого клієнта. Про це особистий юрист Трампа Рональд Фіскетті заявив у понеділок виданню The Wall Street Journal, повідомляє ТАСС.
"У цій справі немає свідчень будь-яких порушень", - вказав адвокат Трампа.
Він підкреслив, що "виступає проти передачі податкових декларацій" не тільки самим республіканцем, але і "всіма, хто в майбутньому буде займати пост президента США".