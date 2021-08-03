США не вводитимуть локдаун через "Дельту"

США вирішили не вводити новий локдаун через поширення штаму коронавірусу «дельта», про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Лента.Ру.

"Ми ясно дали зрозуміти, що не збираємося повертатися до припинення діяльності, як в березні 2020 року. Ми не будемо знову припиняти економіку. Ми домоглися дуже великого прогресу на економічному фронті" , - підкреслила вона.

Дженніфер Псакі додала, що адміністрація президента США Джо Байдена буде робити висновки про ситуацію з опорою на наукові принципи та рекомендації експертів в питаннях охорони здоров'я. Вона також пояснила, що введення обов'язкової вакцинації на рівні країни не обговорюється, проте роботодавці можуть зажадати у співробітників зробити щеплення на свій розсуд.