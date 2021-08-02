Росія збільшує ядерний потенціал в Криму - Кулеба

Росія нарощує конвенційний і ядерний військовий потенціал в тимчасово окупованому Криму. Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в статті для американського видання Foreign Affairs, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом з Болгарією, Румунією та Туреччиною, Україна і Грузія роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону. Росія стає тут все більш агресивною: вона перешкоджає торгівлі та свободі мореплавання, нарощує конвенційний і ядерний військовий потенціал в окупованому Криму, використовує його територію як логістичний хаб для військової активності на Близькому Сході" , - пише Кулеба.