Що очікується на валютному ринку у вівторок

Сьогодні покупки нерезидентами валюти для виведення дивідендів продовжаться (зазвичай цей процес розтягується на 2-3 дні), тому попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку буде зберігатися.

У той же час сьогодні запланований черговий аукціон Міністерства фінансів, на якому вітчизняним і закордонним інвесторам будуть запропоновані 5 випусків ОВДП - терміном на 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки і 5 років. Тиждень тому нерезиденти продемонстрували інтерес до цінних паперів. Можливо, що і на цьому аукціоні вони придбають чергову порцію цінних паперів, для оплати яких їм доведеться продавати валюту. Якщо ці два процеси компенсують один одного, то курс безготівкового долара може залишитися на колишньому рівні.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,80/26,90 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці вранці понеділка продавали по 26,90-26,92 гривень; до обіду цінник підняли до 26,94-26,95 гривень, а вже до 17:00 оптову партію можна було купити по 26,93 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,93-26,94 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Різких змін курсу не очікується.

Євро на ринку FOREX в понеділок виріс до позначки 1,1896 долара, але потім опустився на 32 пункти нижче. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1867-1,1881 долара. Готівковий євро в понеділок торгувався в межах 31,85-31,91 гривень, при цьому ціна кілька разів змінювала напрямок руху. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,88-31,90 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. Основну увагу буде звернено на український ринок: куди піде готівковий долар, туди за ним піде і готівковий євро.

Російський рубль в понеділок зміцнився до 72,70 рублів за долар, але не зміг втриматися і до вечора подешевшав на 35 копійок, до 73,05 рублів. Станом на 8:00 вівторка він торгується у вузькому діапазоні 72,95-73,10 рубля за долар. Готівковий рубль в понеділок продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною. Яких-небудь істотних змін його ціни не передбачається.