Вчені повідомили, чому люди бояться вакцинації

Польські дослідники дізналися, який визначальний фактор стоїть за переконаністю людей не вакцинуватися від коронавірусної інфекції, повідомляє Укрінформ.

Спеціалісти з університетів Ягеллонського, а також соціальних і гуманітарних наук (Польща) вивчили літературу про ставлення людей до вакцинації. На другому етапі дослідники провели онлайн-опитування 492 респондентів, які проживають у Польщі та сумніваються в тому, чи варто проходити вакцинацію, або навіть виступають проти.

Цікаво, що багато опитаних заявили, що нібито їхня позиція грунтується на власному досвіді або досвіді знайомих. Але коли дослідники намагалися дізнатися подробиці, опитувані давали досить туманні пояснення.

Одні казали, що не пам'ятають джерело подібної інформації, інші пов'язували вакцинацію з аутизмом у дітей, але при цьому важко було назвати чіткі докази подібної кореляції.

Фахівці пояснили це явище схильністю запам'ятовувати негативну інформацію, навіть якщо та була просто прочитана в соціальних мережах або підозрілих сайтах.

Відомо і те, що люди взагалі люблять шукати підтвердження своїм думкам і уникати альтернативного погляду на речі. Отримуючи таку інформацію, людина забуває, як дізналася про неї, і часто плутає з особистим досвідом або досвідом близьких і знайомих.

Таким чином, раніше існуючий скептицизм щодо вакцин посилюється під впливом будь-якої інформації, яка підтверджувала би ці думки, незалежно від надійності джерела.