Ляшко заявив, що в Україні немає спалаху COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу 3 серпня в Києві заявив, що в Україні поки немає ознак спалаху коронавірусу. Глава відомства підкреслив, що система охорони здоров'я готова до нової хвилі "Дельта", повідомляє Вести.

Також міністр нагадав, що найкращий захист від Covid-19 - це вакцинація.