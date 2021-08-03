Ляшко заявив, що в Україні немає спалаху COVID-19
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу 3 серпня в Києві заявив, що в Україні поки немає ознак спалаху коронавірусу. Глава відомства підкреслив, що система охорони здоров'я готова до нової хвилі "Дельта", повідомляє Вести.
Також міністр нагадав, що найкращий захист від Covid-19 - це вакцинація.
"Вакцина в Україні, її вистачить усім бажаючим вакцинуватися. Тільки за липень ми зробили майже 3 млн щеплень і продовжуємо нарощувати темпи і надалі. Я дякую нашим медиків, адже завдяки їхній праці 5,6 млн доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз вже в очікуванні", - підкреслив Ляшко.