Топ-3 трендової речі для відпустки

Багато хто для своєї довгоочікуваної відпустки вибирає серпень. Якщо і ви серед них, то пора пакувати валізи. А щоб фото в соцмережах були такими стильними й красивими, що просто очей не відірвати, варто взяти з собою ці три по-справжньому трендових речі, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Надія Машкіна розповіла у своєму блозі в Instagram, що взяти у валізу, щоб виглядати у відпустці на всі сто відсотків.

Топ-3 речі для трендової відпустки

Кольорова сорочка

Білі сорочки залиште вдома, а з собою беріть яскраві моделі: зелена, рожева, жовта - на модній хвилі.

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Бандана

Капелюх, панама, кепка навіть поруч не валялися з банданою. У цьому сезоні хустки та шарфики на волоссі вітаються у всіляких варіантах.

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Намиста на талію

Браслети на ногу - добре, але набагато краще - намиста на талію. Так ви точно потрапите в тренди, серед гостей готелю, так точно!

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Автор: Тетяна Турчанікова